В Новосибирске средняя заработная плата составила 53 000 рублей

В Новосибирске в апреле 2023 года средняя заработная плата выросла на 5606 рублей.

В Новосибирске уровень средней заработной платы по прежнему отстает от среднероссийского показателя. Так, в апреле, по данным службы исследований hh.ru работодатели, в среднем, предлагали соискателям заработною плату на уровне 53 тыс. рублей. Это на 5606 рублей больше, чем в марте текущего года, но все еще меньше, чем, в среднем, по России — 57 878 рублей и по СФО — 67 027 рублей.

Больше всего в Новосибирской области работодатели готовы платить специалистам по стратегии, инвестициям, консалтингу (в среднем, 85 434 рублей); представителям высшего и среднего менеджмента (84 097 рублей), медикам (68 141 рублей), специалистам в области автобизнеса (67 539 рублей), сферы транспорта и логистики (61 667 рублей).



Значительно меньше предлагают работодатели сотрудникам сфер «Маркетинг, реклама, PR» (30 893 рублей), «Наука, образование» (31 246 рублей) и «Административный персонал» (31 264 рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области средняя зарплата рабочих на стройках выросла на 20% до 46 тысяч рублей.