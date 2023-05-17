В Новосибирске уволен гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов

В Новосибирске Роспотребнадзор расторг договор с директором «Вектора» из-за конфликта интересов.

В Новосибирске уволили директора ГНЦВБ «Вектор» Рината Максютова». Приказ о расторжении трудового договора 16 мая подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Анна Попова. Свой пост Максютов покинет уже 18 мая. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно официальной формулировке, основанием для расторжения трудового договора с Максютовым стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Напомним Ринат Максютов возглавил ГНЦВБ «Вектор» в 2016 году. Он стал самым молодым руководителем научного центра за все годы его существования. За время своей работы на этом посту он значительно продвинул научный центр и расширил его исследовательскую базу, защитил докторскую диссертацию и стал автором и соавтором более 70 научных работ, в том числе 10 патентов РФ.

Напомним, недавно стало известно, что «Вектор» в Новосибирске занимается геномным редактированием для лечения ВИЧ.