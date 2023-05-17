В Новосибирской области 512 переселенцев начали получать пенсии и соцвыплаты

512 переселенцев из новых регионов России стали получать соцвыплаты в Новосибирской области.

Более 500 людям, которые переехали в Новосибирскую область с других территорий, были назначены пенсии и другие формы социальной поддержки. Региональное отделение Пенсионного фонда России в Новосибирской области приняло решение о предоставлении различных мер соцподдержки 512 переселенцам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Меры поддержки включают выплату пенсий, выдачу сертификатов на материнский (семейный) капитал и других форм соцподдержки, на которые граждане обратились в клиентские службы Социального фонда региона.

С 1 марта жители новых регионов получили доступ к пенсиям, поддержке и выплатам по социальному страхованию в соответствии с российским законодательством. Это включает страховые пенсии, больничные, пособия на детей и различные выплаты инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий.

Заявления на получение этих выплат можно подать в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ по месту жительства. Также можно обратиться за соцподдержкой через портал Госуслуг. Необходимые документы предоставляются в клиентскую службу Фонда.

Выплаты и меры поддержки доступны тем, кто постоянно проживал в новых регионах на момент их присоединения к России и получил гражданство РФ. Если документы, подтверждающие право на социальное обеспечение, были утрачены, межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав в новых субъектах РФ помогут принять решение относительно стажа работы, размера заработка и оснований для получения социальных выплат.