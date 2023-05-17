В Новосибирской области черные копатели разоряют ушедшее под воду кладбище

Дно Новосибирского водохранилища обнажается каждый год во время сброса воды, открывая кладбище Старого Бердска.

В Бердске каждую весну черные копатели разоряют могилы старого кладбища, которое оказалось затопленным водами Новосибирского водохранилища. Об этом сообщил портал «Бердск онлайн».

Каждую весну вода отступает, обнажая человеческие останки, доски гробовых крышек и прочие жуткие атрибуты погостов.

После отлива берега наводняют любопытные горожане и черные копатели, которые при помощи металлоискателей ищут в могилах предков старинные монетки или нательные крестики. Причем бердчан не смущает, что на этом кладбище могут быть похоронены их родственники.

Списки жителей Старого Бердска, могилы которых ушли под воду, по материалам архивов восстанавливает режиссер видеокиностудии «Студия 21» и завотделом кинохроники бердского историко-художественного музея Татьяна Свиридова. По ее словам, ежегодно, вплоть до 40-х годов прошлого века, на этом кладбище хоронили около 200 человек.

К сожалению, действующее законодательство предусматривает ответственность только за осквернение могил и надругательство над телами умерших. Как быть с могилами, которые разрушены в силу внешних обстоятельств или стихийных бедствий, неизвестно.

Татьяна Свиридова уверена, что если историю погоста в Старом Бердске персонализировать, то горожане поймут, что там погребены их предки, смогут восстановить свое генеалогическое древо, и начнут по-другому относиться к этому месту.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гусинобродском кладбище в Новосибирске обнаружили могилы бойцов ЧВК «Вагнер».