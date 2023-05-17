В Новосибирской области экс-начальника филиала РЖД осудили за взятку в 150 тысяч

Высокопоставленного сотрудника РЖД осудили за взятку в 150 000 рублей в Барабинском районе Новосибирской области.

Барабинский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего начальника местного филиала ОАО «РЖД» Сергея Ведрашко. Мужчина руководил Барабинской дистанцией электроснабжения и взаимодействовал с подрядчиками. Так, одной из организаций, осуществляющей ремонт, он обещал общее покровительство за 150 000 рублей.

«11 мая 2023 года Барабинским районным судом Новосибирской области постановлен приговор в отношении должностного лица — начальника Барабинской дистанции электроснабжения — структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД» Ведрашко Сергея Владимировича, — сообщили в Барабинском районном суде. – Он осужден по части 2 статьи 290 УК РФ за получение лично взятки в значительном размере в виде денег в общей сумме 150 000 рублей от представителя подрядной организации».

В итоге бывший начальник филиала РЖД осуждён условно с испытательным сроком три года. А вот заплатить он теперь должен в пять раз больше полученной взятки – 750 000 рублей.

Также напомним, что в конце апреля Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-заместителю начальника эксплуатационного вагонного депо Инская – его обвиняли в получении полумиллионной взятки и отправили на 4 года в колонию строгого режима.