В Новосибирской области опубликовали адреса пунктов экстренной помощи при укусе клеща

В Новосибирской области начала сезона активности клещей от укусов этих членистоногих пострадали 598 человек.

В Новосибирской области начался сезон активности клещей. В большей степени от их укусов страдают жители Искитимского и Новосибирского районов, города Бердска, а также Советского и Калининского районов Новосибирска. На сегодняшний день в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Наиболее надежным способом защиты от этого заболевания медики считают вакцинацию. Поэтому на территории Новосибирской области и в областной столице по приказу главы Минздрава Константина Хальзова были развернуты 33 пункта проведения серопрофилактики с достаточным запасом иммуноглобулина.

С полным перечнем пунктов профилактики и оказания экстренной помощи при укусе клеща можно ознакомиться здесь.

Кроме того, для жителей региона работает горячая линия Роспотребнадзора. Консультацию специалистов можно получить по телефону: 8-800-350-50-60 (в будние дни с 10-00 до 17-00, в пятницу, с 10-00 до 16-00, без перерыва) или круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области обработали от клещей 83 гектара кладбищ.