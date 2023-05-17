В Новосибирской области особый противопожарный режим продлен до 22 мая

В Новосибирской области возбуждено 614 административных дел на нарушителей требований пожарной безопасности.

Глава Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о продлении особого противопожарного режима в регионе до 22 мая. Это связано с большим количеством ландшафтных пожаров, которые возникают на территории области по вине людей и угрожают населенным пунктам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным ГУ МЧС Новосибирской области, только за прошлую неделю при помощи космомониторинга было зафиксировано 649 термически активных аномалий, 98% из них были ландшафтными пожарами. За последние двое суток выявлено 148 возгораний, больше половины которых находились вблизи поселений. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Барабинском и Убинском районах области.

Основными причинами лесных пожаров, по информации минприроды, является переход ландшафтных пожаров на лесные угодья и человеческий фактор.

С начала пожароопасного сезона ведомство провело около 150 контрольно-проверочных мероприятия, было отработано 4000 смен по патрулированию лесов. Выдано 150 предостережений о недопущении нарушения обязательных требований правил пожарной безопасности в лесах; составлено 26 протоколов о привлечении граждан и должностных лиц к административной ответственности. Еще 614 административных дел было возбуждено по линии ГУ МЧС региона. 120 человек привлечены к ответственности.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит гражданам штрафом в размере от 40 до 50 тыс. рублей, а должностным лицам — в размере от 60 до 90 тыс. рублей, компании за разведение открытого огня придется заплатить от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

Для тушение лесных пожаров в распоряжении регионального минприроды имеется 4 713 человек, 2 237 единиц техники, 4 630 единиц оборудования и 7 073 единицы иных средств пожаротушения. Информация о возгораниях принимается по прямой линии 8(383)200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00.