В Новосибирской области осудят водителя Toyota RAV-4 за смертельный наезд на рыбака

Дело водителя, пьяным задавившего 37-летнего рыбака на озере под Новосибирском, рассмотрят в суде.

В Купинский районный суд поступило уголовное дело мужчины, который к декабре 2022 года насмерть задавил рыбака на озере Чаны.

Следователи установили, что 11 декабря водитель Toyota Rav 4 в состоянии алкогольного опьянения ездил по льду озера Чаны со скоростью не менее 70 км/ч. На озере в это время были многочисленные рыбаки, поэтому такое развлечение изначально было небезопасным для всех.

«Проезжая вблизи рыбацкой палатки, в которой находился потерпевший, Размыслов П.С. не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд автомобилем на находившегося в палатке потерпевшего. В результате вышеуказанных действий Размыслов П.С. в форме преступной небрежности, причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, которые составляют единую сочетанную травму тела, поэтому оцениваются в совокупности как опасные для жизни и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в Купинском районном суде.

От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте. Следствие расценивает действия водителя как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Первое заседание по делу пройдет 29 мая 2023 года.

Ранее Сиб.фм публиковал полную хронологию событий с комментариями выжившего рыбака из той же палатки.