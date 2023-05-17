В Новосибирской области построят реабилитационный центр для бойцов СВО на 400 мест

Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о планах построить реабилитационный центр для бойцов СВО.

В ближайшие полтора года в Новосибирской области построят реабилитационный центр для участников СВО. Здание сможет принять 400 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на рабочем видеосозвоне с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор сообщил, что в настоящее время в области есть достаточно возможностей для краткосрочной реабилитации бойцов. Однако в ближайшем будущем потребуется средне- и долгосрочная реабилитация. Поэтому власти уже начали работу над созданием нового центра и выделили участок в санаторно-курортной зоне с необходимыми коммуникациями.

Планируется построить реабилитационный центр на 400 койкомест, где будут оказывать помощь бойцам среднесрочной реабилитации (до двух месяцев) и долгосрочной реабилитации (до года), включая программу постоянного проживания. Разработка проекта уже началась, и планируется начать строительство в 2024 году.

Губернатор обратился к президенту с просьбой поддержать проект и дать соответствующие указания федеральному правительству. Президент пообещал изучить предоставленные документы и передать их в Кабинет Министров.

Также губернатор рассказал о программе реабилитационных сертификатов, действующей в регионе. С марта было выдано 117 сертификатов, и 85 бойцов уже прошли или сейчас проходят реабилитацию.

С 1 июня в области будет функционировать филиал государственного фонда "Защитник Отечества". Власти надеются, что программа сертификатов станет частью пакета услуг этого фонда.