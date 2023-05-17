В Новосибирском заказнике медвежонок и лось попали в фотоловушку

В Новосибирском заказнике животным оставляют солонец для подкормки.

В фотоловушку Новосибирского заказника попали сразу несколько диких животных. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале минприроды региона.

Охотовед государственного природного заказника «Майзасский» в Кыштовском районе Новосибирской области Виктор Дорощенко с помощью фотоловушки наблюдал за животными, приходящими на солонец, устроенный на территории заказника.

Искусственные солонцы, которые устраивают охотоведы для диких животных, позволяют им восполнить дефицит минеральных веществ и укрепить иммунитет, а самкам соль особенно необходима в период вынашивания детенышей.

На этот раз в объектив камеры попало семейство медведей, лось и косуля. Все они пришли полакомиться солонцом. На территории Майзасского заказника территории живут также северные олени, речные бобры, выдры, норки, соболя, зайцы, барсуки и другие виды животных.

Напомним, ранее сообщалось, на трассе в Новосибирской области нашли трехмесячного медвежонка.