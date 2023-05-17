В Самаре на 101-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Нина Гудкова

В годы Великой Отечественной войны Нина Гудкова была комсоргом дивизии, зенитчицей.

В понедельник, 15 мая, на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Нина Михайловна Гудкова (Соборнова). Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Самары, пишет sovainfo.ru.

В годы войны Нина Михайловна была комсоргом дивизии, зенитчицей и даже дошла до Польши. Она была решительной, отважной и смелой.

У Нины Гудковой было много наград, она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть», медалью Жукова.

Напомним, в Новосибирске ветеранам Великой Отечественной уже под 90 лет.