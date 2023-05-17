В торговых центрах Новосибирска 17 мая бесплатно проверят посетителей на гипертонию

Посетителей торговых центров в Новосибирске бесплатно проверят на гипертонию.

В среду, 17 мая, жители и гости Новосибирска смогут узнать о своих проблемах с повышенным кровяным давлением. Бесплатный скрининг проведут в нескольких торговых центрах города. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

Врачи смогут проверить здоровье посетителей в «Ройял Парке» (Красный проспект, 101), «Сибирском Молле» » (улица Фрунзе, 238) и двух ТЦ «Континент»: на Троллейной, 130а, и на Гусинобродском шоссе, 20.

Все обследования и консультации в ТЦ бесплатные.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медики назвали гипертонию одной из причин инвалидности. Также врач-эндокринолог Алиметова назвала факторы, влияющие на здоровье щитовидной железы.