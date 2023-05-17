Вознесение Господне 2023: назван главный грех для верующих в этот день

Окончание земного пути и вознесение Иисуса Христа на небеса православные отмечают в текущем году 25 мая. Все тонкости это церковного торжества, а также запреты, остерегающие верующих людей от греха, читайте ниже.

Библейское чудо вознесения Христа произошло на 40-ой день от Светлого пасхального воскресенья, потому праздник переходящий (ка и сама Пасха, начинающая отсчёт основных церковных торжеств). История этого события уходит своими корнями глубоко во времена Старого Завета. А в Древней Руси в период правления князя Владимира Мономаха в 12 веке этот день возводился в статус государственного праздника.

Когда Вознесение в 2023 году

В текущем году православные верующие отмечали Пасху 16 апреля, соответственно, Вознесение выпадает на 25 мая. Католическое Христово Воскресение состоялось 9 апреля 2023 года, соответственно, Вознесение католики отмечают 18 мая.

Традиции Вознесения Господня-2023

Полное название праздника — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. С давних времён этот праздник считался семейным и отмечался в кругу самых близких людей. Традиционно на Вознесение в домах у икон зажигали свечи, вспоминали об усопших и молились за их души. В православных храмах совершались торжественные службы (праздничные литургии), а также совершался пеший паломнический ход к церквям, где происходят обряды и праздники.

Православные службы, приуроченные к Вознесению Господню, начинаются накануне праздника. За сутки утром (24 мая в 2023-м) в последний раз в году звучат пасхальные песнопения. Вечером того же дня проходит всенощное бдение. В Вознесение Господне (25 мая 2023 года) в церкви звучат особенные песнопения — вознесенские тропарь, кондак и задостойник.

Строгие запреты на Вознесение-2023

Как в любые другие крупные церковные праздники, на Вознесение не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Также нельзя сквернословить, вступать в конфликты, осуждать или обсуждать (сплетничать) других людей. Российские священнослужители рекомендуют в этот праздничный день не предаваться унынию и не грустить, а день посвятить молитве и посещению церкви. Также не стоит отказывать в милостыне всем нуждающимся странникам, нищим и убогим.

Кроме того, в народе издавна считалось большим грехом на Вознесение поймать или убить соловья: дела не будут спориться целый год, до следующего Вознесеньева дня.

Приметы на Вознесение-2023

1. Обильная утренняя роса 25 мая сулит хороший год.

2. Солнечный ясный Вознесеньев день — к щедрому урожаю.

3. Холодный ветер в это день предвещает засуху.

4. Если ан Вознесение пойдёт дождь, то такая сырая погода затянется на полтора предстоящих месяца.