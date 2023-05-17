Врач назвала золотое правило идеального завтрака

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что одно из главных правил идеального завтрака — не пропускать его.

Диетолог, ассистент научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, что завтрак является обязательным и самым важным приемом пищи, пишет RuNews24.ru.

«Исследования показывают, что, если человек пропускает завтрак, либо завтрак у него очень поздний, то основная калорийность рациона приходится на вечернее время, а это повышенный риск вечернего переедания, что в дальнейшем может привести к набору лишнего веса», — объяснила диетолог.

Также Круглова поделилась набором продуктов для правильного и сбалансированного завтрака.

«Что кусается идеального набора для завтрака. Во-первых, в него должны входить цельнозерновые продукты. Во-вторых, завтрак должен включать и белковые продукты. И в-третьих, составной часть идеального завтрака должны стать овощи или фрукты. Плюс, стоит добавить растительные жиры», — добавила она.

Напомним, диетолог назвала идеальный интервал между ужином и сном.