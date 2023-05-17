Врач предупредил, что использование ватных палочек небезопасно для здоровья

По словам лора Владимира Зайцева, ушной палочкой можно повредить барабанную перепонку.

Усердное удаление серы при помощи ватной палочки может быть чревато повреждением барабанной перепонки. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать», — объяснил врач.

Зайцев подчеркнул, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем больше шансов на удачную прочистку.

Напомним, лор объяснил, как действовать при частых кровотечений из носа.