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общество

Врач предупредил о повышенном риске инсульта у людей с высоким уровнем холестерина

Freepik, authors: Tunatura

Терапевт Павел Раменский объяснил, что правильное питание снизит риск кровоизлияния в мозг.

Холестерин, артериальная гипертензия, курение и злоупотребление алкоголем могут спровоцировать инсульт. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал терапевт Павел Раменский.

«Инсульт провоцируют также диабет и недостаток физической активности.Важно знать, что инсульт можно предотвратить, следуя здоровому образу жизни и заботясь о своем здоровье», — добавил врач.

Раменский рекомендует проходить регулярные медицинские осмотры, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и заниматься умеренной физической активностью.

Напомним, терапевт рассказала о самых опасных продуктах для желудка.

#здоровье #врач #инсульт #опасность
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Дарья Бочкун
журналист

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