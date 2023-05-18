В Новосибирске мэрия вдвое сократит бесплатное время на парковках

В Новосибирске автомобили смогут бесплатно стоять на Красном проспекте всего 15 минут.

В Новосибирске с 20 июня вдвое сократится время бесплатной парковки на Красном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Если последние два года на парковках на этом участке города можно было бесплатно оставлять автомобиль на полчаса, то теперь время бесплатной стоянки составит всего 15 минут. За превышение этого лимита автолюбителям придется платить. При этом в воскресенье и праздничные дни оставлять машины там по-прежнему можно будет бесплатно.

Самыми востребованными парковочными местами в городе являются места на территории от площади Свердлова до станции метро «Красный проспект». Там расположено 563 парковочных места. Парковки работают с 7 утра до 22 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что четверть автомобилистов Новосибирска пользуется платными парковками бесплатно.