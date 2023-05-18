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общество

Актер Никита Джигурда признался, что безжалостно относится к хейтерам

Фото: https://vk.com/dzhigurda_men

Актер Никита Джигурда рассказал, что безжалостно вычищает свою страницу от хейтеров.

Российский актер театра и кино Никита Джигурка как и многие звезды шоу-бизнеса сталкивался с хейтерами в социальных сетях.

Однако к хейту он относится спокойно и считает, что хейтерам платят за их гневные сообщения. Именно поэтому он не реагирует на подобные комментарии и блокирует аккаунты таких ользователей, пишет Pravda.Ru.

«Что касается меня, я отношусь спокойно, ибо понимаю, что хейтеры или большинство хейтеров на зарплате, и я безжалостно вычищаю аккаунт» , — рассказал Джигурда.

Напомним, актер из Новосибирска Прилучный назвал сына от Брутян редким еврейским именем.

#соцсети #актёр
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Дарья Бочкун
журналист

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