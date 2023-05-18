Baza: Гендиректора новосибирского «Вектора» Максютова могли уволить из-за служебного романа

Увольнение гендиректора «Вектора» Рината Максютова в Новосибирске могло быть связано с любовницей.

По информации Роспотребнадзора, увольнение гендиректора "Вектора" Рината Максютова связано с нарушением антикоррупционного законодательства и конфликтом интересов. В ведомстве приняли решение на основании выявленных фактов нарушения закона "О противодействии коррупции". Представители надзорной структуры заявили, что центр продолжит свою научную работу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, одна из возможных причин увольнения — служебный роман гендиректора с подчиненной. Девушка якобы занимала высокую должность и при этом редко посещала рабочее место. Это вызвало недовольство сотрудников, и они пожаловались высшему руководству. Эту историю подтверждает и источник Известий, но с замечанием, что любовница была не основной причиной увольнения, а поводом для расставания с руководителем.

Возможно, одной из основных причин недовольства гендиректором была неудача в разработке вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", над которой работал Максютов. Вакцина была подвергнута критике со стороны общественности и научного сообщества, и в итоге ее производство было прекращено, что сильно повлияло на репутацию "Вектора" и Роспотребнадзора в целом.

В связи с возможными нарушениями антикоррупционного законодательства, в действиях гендиректора могут быть признаки хищения или растраты, что может привести к возбуждению уголовного дела. Однако следует отметить, что это пока остается вероятной возможностью и требует дополнительных подтверждений и расследования.