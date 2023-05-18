Блогер из Новосибирска Дава Манукян участвует в реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Уроженец Новосибирска поборется за 10 миллионов рублей.

Популярный блогер и певец Давид Манукян примет участие в новом реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Телеканал ТНТ представил одного из участников этого проекта, который будет вместе с футболистом Павлом Мамаевым отправлен в Объединенные Арабские Эмираты. Ведущими шоу станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Давид Манукян выразил свою радость и восторг от возможности принять участие в этом уникальном проекте. Он подчеркнул, что ему хотелось бросить себе новый вызов, пожить в пустыне без связи и телефона, и узнать свои возможности. Также блогер выразил желание познакомиться с новыми людьми, найти друзей и завязать новые знакомства. Он подчеркнул, что такие проекты для него — это нечто большее, чем просто деньги, это источник эмоций и новых возможностей.

В рамках шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ будут отправлены две команды: суперзвезды российского шоу-бизнеса и народные участники — жители регионов страны и представители разных профессий. Они будут соревноваться друг с другом за право на роскошь или выживание в экстремальных условиях пустыни. Испытания на прочность покажут, кто из участников будет жить в роскошном отеле, а кто будет вынужден бороться за выживание и основные потребности.

Шоу состоит из 12 выпусков, в которых команды будут соперничать за возможность насладиться роскошью или покорить сложности пустынной жизни. Финалисты будут бороться за главный приз в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, ранее Манукян снялся в сериале про бессмертных.