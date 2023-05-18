Дерматолог дала рекомендации по борьбе с расширенными порами

Врач-дерматолог Светлана Студеникина рассказала, что в первую очередь следует подобрать необходимый уход под свой тип кожи.

Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина дала рекомендации по уходу за кожей с расширенными порами. По словам специалиста, важно подобрать подходящий уход под свой тип кожи, пишет Pravda.Ru.

Дерматолог подчеркнула, что наиболее распространенная ошибка — это выбор средств, которые высушивают кожу. Для здоровой кожи важно питание и увлажнение, добавила она.

Улучшить состояние кожи могут помочь такие косметические процедуры, как пилинг, лазерная шлифовка, криомассаж, механическая или ультразвуковая чистка, резюмировала врач.

Напомним, дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей лица мужчине.