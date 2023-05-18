Диетолог рассказала о пользе интуитивного питания

Диетолог Наталья Круглова объяснила, что интутивное питание помогает держать баланс между голодом и насыщением.

Специалист центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова объяснила, что интуитивное питание не подразумеват употребление пищи в любое время и в любом количестве, пишет RuNews24.ru.

«Данный тип питания не подразумевает подсчёта калорий, он помогает сформировать сбалансированный рацион, прислушиваясь к своим желаниям», — объяснила специалист.

Круглова подчеркнула, переход на интуитивное питание требует длительной подготовки. Слушать свой организм – сложная задача, требующая концентрации, отметила она.

«Нужно время, иногда несколько месяцев или даже лет, чтобы начать правильно различать сигналы организма, различать потребности, какой продукт хочется съесть», — резюмировала диетолог.

Напомним, диетолог назвала список продуктов для идеального ужина.