Экс-прокурору НСО Фалилееву вменяют получение взяток на 10 миллионов

Следком завершил расследование в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева по делу о коррупции.

Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник.

По данным издания, бывший руководитель надзорного ведомства получил от известного новосибирского бизнесмена взятки в размере около 10 миллионов рублей. Предполагается, что вознаграждение выплачивалось за общее покровительство. Взятки могли передаваться в виде денег, услуг и подарков.

Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с 2015 по 2018 годы. Экс-прокурор был задержан в феврале 2022 года. Сейчас бывший глава надзорного ведомства находится в СИЗО.

Сам Фалилеев не признает выдвинутые против него обвинения.

Как ранее писал Сиб.фм, после начала уголовного преследования суд в Новосибирске выселил экс-прокурора Фалилеева с женой из элитной квартиры.