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общество

Эксперт назвала породы собак, которые ни в коем случае нельзя выгуливать без намордника

Freepik, authors: Mikhail Dmitriev

Ветеринар Маргарита Наумова призвала не выгуливать кавказских овчарок без поводка и намордника.

Американского стаффордширского терьера и кавказскую овчарку обязательно нужно выгуливать на поводке и в наморднике. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала ветеринар Маргарита Наумова.

«Они очень любят своих хозяев, но часто агрессивны по отношению к другим собакам и людям», — объяснила специалист.

Наумова подчеркнула, что, почувствовав угрозу, такие породы проявляют агрессию. Поэтому прогулка с ними без поводка и намордника может быть опасной, добавила она.

Напомним, как помочь коту пережить стресс при поездке к ветеринару.

#собака #ветеринары #опасные породы
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Дарья Бочкун
журналист

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