Экспресс-тест на ВИЧ: появилось майское расписание работы тест-мобиля в Новосибирске

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новосибирске остаётся напряжённой по сей день. Вирус иммунодефицита человека продолжает распространяться среди жителей города, увеличивается число инфицированных и больных.

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска продолжает плановую работу по увеличению охвата скрининговым тестированием населения на ВИЧ-инфекцию.

Все группы населения могут пройти бесплатное тестирование на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК) с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Тест-мобили будут работать в Октябрьском, Дзержинском, Советском, Центральном, Первомайском и Ленинском районах с 19 по 31 мая.

Вовремя узнать свой ВИЧ-статус и начать курс лечения — самый простой и эффективный способ сохранить здоровье.

По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также для уточнения актуального расписания перед визитом вы можете обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» (ул. Ольги Жилиной, 90а) по телефону 349-59-65.