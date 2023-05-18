Горы мусора в центре Новосибирска стали лежбищем для бомжей

Жители Новосибирска жалуются на огромную кучу мусора в центре города, которую не вывозят годами. На местную свалку начали заселяться бомжи.

Жительница Новосибирска Наталья Ким обеспокоена состоянием двора между домами на Красном проспекте, 70 и улицей Гоголя, 7. По словам женщины, там образовалась настоящая свалка, где вдобавок поселились бездомные, пишет Прецедент.

«Я живу в этом районе уже 9 лет, и мусор тут был всегда. Грязь, антисанитария, бытовой мусор, разбитое стекло не убираются годами. Эту территорию не обслуживает ни одна из управляющих компаний. Сейчас там живут бомжи. И это – центр Новосибирска», – возмутилась сибирячка.

Наталья добавила, что на территории также расположено административное здание, которое по каким-то причинам не функционирует, и трансформаторная подстанция, собственники которой также неизвестны.

Издание направило запрос в мэрию города для прояснения ситуации с содержанием указанного участка.

Напомним, в Новосибирске замерзающий бомж проник в подъезд под видом дворника.