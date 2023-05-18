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общество

Из-за поехавшей Прироры в Самаре разрозился громкий конфликт

Freepik, authors:Paolo Cordoni

В Самаре между двумя водителями произошла потасовка из-за того, что один из них не уследил за Приорой.

В Тольятти конфликт между двумя соседями закончился потасовкой. Причиной конфликта стало незначительное ДТП, пишет sovainfo.ru.

Со слов очевидцев, хозян Приоры не уследил за своим автомобилем, в результате чего он покатился и задел Citroen. В итоге во время разборок один из участников конфликта получил травму и поехал в больницу.

Личности учатников драки были устновлены. На них составили административные протоколы и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, томские водители рассказали о частых авариях на трассе, где разбились врачи скорой.

#автомобили #конфликт #водитель #авария, дтп
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Дарья Бочкун
журналист

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