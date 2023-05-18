Мать избитого под Новосибирском первоклассника раскритиковали за обращение в СМИ

В наукограде Кольцово выписали из больницы 7-летнего мальчика, которого избили одноклассники.

В Биотехнологическом лицее №21, расположенном в наукограде Кольцово Новосибирской области, на днях состоялась встреча родителей первоклассников, участвовавших в драке, после которой один из детей оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и сотрясением. На собрании присутствовали и помощник детского омбудсмена региона Елизавета Гордеева, и директор лицея Инна Тайлакова.

Как это не странно, больше всего должностных лиц волновала не столько сама драка, сколько огласка конфликта. Именно оглаской остались крайне недовольны в Биотехнологическом лицее №21. В итоге больше всего досталось не тем, кто избил мальчика, а его матери Ольге, которая «вынесла сор из избы».

«Эффект был бы тем же самым, но мы взбунтовали всю общественность. Нелюбова подняли, Травникова подняли – из-за события, которое могло разобраться в контексте прокуратуры и Следственного комитета, — заявила директор лицея Инна Тайлакова на собрании (аудиозапись есть в распоряжении редакции). – Всё остальное – в рамках компетенции родителей, которые обязаны воспитывать своих детей».

Общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Елизавета Гордеева обвинила во всем родителей всех участников драки, а матери пострадавшего мальчика посоветовала «прикрыть ротик» и своевременно писать тонны заявлений на имя классного руководителя, потом директора лицея и так далее...

Впрочем, досталось от нее и руководству школы.

Встреча длилась более часа, но взрослым так и не удалось ни до чего договориться. Точку в этом деле поставит прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском школьник попал в больницу после избиения в лицее.