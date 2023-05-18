Нефтетранспортники подготовили флот к навигации

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» завершила подготовку собственного флота к навигационному периоду. С мая по октябрь суда будут использоваться на реках Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского края.

В том числе для проведения учебно-тренировочных занятий и дежурства сотрудников предприятия в период паводков на подводных переходах магистральных трубопроводов. Кроме того, водный транспорт применяется для доставки работников, материально-технических ресурсов и перебазировки техники в отдаленные районы прохождения нефтепроводов в Томской области.

Во время подготовительного этапа специалисты обновили нормативно-техническую и регламентную документацию, выполнили корректировку лоцманских карт и плановое освидетельствование судов в Российском Речном Регистре.

Кроме того, силами экипажей выполнены работы по техническому обслуживанию судовых узлов и механизмов, подвесных лодочных моторов, навигационного оборудования, а также текущий ремонт судов. Проведено испытание спасательного инвентаря и противопожарного пенообразователя. Сотрудники прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи.

На сегодняшний день в составе флота компании — 74 единицы водного транспорта, в их числе катера, баржа — площадка, моторные лодки, служебно-разъездные суда, нефтесборщики.