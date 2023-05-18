Новосибирская область оказалась на 6 месте по объему ввода жилья в России

По данным Росстата, Новосибирская область занимает 6 место по строительству жилой площади в январе-апреле 2023 года среди регионов РФ.

Ввод за апрель составил 454,7 тысяч квадратных метров, что в 4 раза больше результатов 2022 года. Показатели за 4 месяца на 40,5% превышают прошлогодние, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Более 70% сданных площадей апреля приходится на компанию «Дискус», дома которой были уже давно заселены, но юридически не введены в эксплуатацию. Ввод обеспечило вмешательство прокуратуры. Эти квадраты давно проданы, поэтому никак не повлияют на долю непроданных квартир, но после регистрации членов ЖСК по месту жительства возможно повышение нагрузки на социальную инфраструктуру, считает эксперт.

«Ввод с начала года составил 1276,7 тысяч квадратных метров это на 15% выше показателей за 1 полугодие 2022 года, поэтому годовой план по строительству будет перевыполнен. Идущий на втором месте по объемам строительства Красноярский край отстает от Новосибирской области в 2,44 раза», — прокомментировал аналитик.

Доля ИЖС в общем объеме строительства региона составляет 26,5%, что в 2,2 раза ниже, чем в целом по РФ. Спрос в этом сегменте ниже предложения, основной сдерживающий фактор развития -транспортная составляющая, заключил эксперт.

Напомним, в Новосибирске на улице Ипподромской построят 43-этажный небоскрёб.