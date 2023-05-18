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общество

Почему фильтр для воздуха — это не лишняя трата денег, а прибор, сохраняющий здоровье

Фото: HomePure Zayn

Многие до сих пор считают, что очиститель воздуха – это баловство, излишняя трата денег и, в принципе, бесполезная вещь, которую в лучшем случае можно использовать, как декор в интерьере. Но почему-то однажды ухудшается общее самочувствие, одолевает аллергия, а витамины вдруг перестают работать. Эти довольно частые симптомы многие списывают на магнитные бури, энергетических вампиров и что-то в этом же духе, но никак не на грязный воздух в помещении, которым дышат практически круглые сутки. Насколько он может быть вредным, выясняем вместе с брендом HomePure Zayn.

Какие бывают загрязнения

Ученые подсчитали, что мы делаем более 21 тысячи вдохов каждый день, а в месяц – свыше 630 тысяч. Мы вдыхаем воздух у себя дома, в транспорте, на работе. Стоит ли говорить, что его качество оставляет желать лучшего? Пыль, бактерии, газы, грибки, пыльца растений, да еще и коронавирус, повергший в ужас весь мир некоторое время назад, – все это содержится в воздухе и неминуемо влияет на наше здоровье.

Улицы заполнены смогом, пылью, выхлопными газами, пыльцой растений, а также бактериями, которые разлетаются от чихания инфицированного человека. В нашей стране не принято носить маску в случае простуды, гриппа или другого инфекционного заболевания, чтобы защитить окружающих. Поэтому от уличного «мусора» спастись не так-то просто. Защищаться приходится от загрязнений воздуха внутри офисов и жилых помещений.

Фото Почему фильтр для воздуха — это не лишняя трата денег, а прибор, сохраняющий здоровье 2

Во-первых, через открытые форточки с улицы попадают все те ужасы, о которых мы говорили выше. Во-вторых, в замкнутом пространстве буйным цветом расцветают грибки, плесень, пылевые клещи, а в воздухе летают чешуйки отмершей кожи человека, перхоть и шерсть животных. Все это – сильнейшие аллергены, которые способный вызвать аллергический ринит, неизбежно приводящий к астме. Более того, любая химия, современная мебель, одежда, обувь являются источником летучих соединений, которые тоже не приносят организму пользы. К уже перечисленному важно добавить вирусы и бактерии, среди которых по-прежнему с нами коронавирус.

Определить, что вашему воздуху давно требуется чистка, можно по таким признакам: наличие любых аллергических реакций, таких, как насморк, заложенность носа, отечность глаз после пробуждения, снижение работоспособности, повышенная усталость и утомляемость, плохой сон, частые вирусные заболевания. Очистить воздух не помешает, если в доме душная спертая атмосфера, если на горизонтальных поверхностях быстро и обильно появляется пыль, если на стенах и окнах образуется конденсат, а в помещении в целом повышена влажность.

Когда не обойтись без очистителя воздуха

Можно бесконечно долго списывать плохое самочувствие на магнитные бури, но такое состояние, к сожалению, будет только прогрессировать. Как понять, что уже пора обзавестись фильтром для очистки воздуха? Статистика показывает, что концентрация вредных веществ в городском воздухе уже давно превышает допустимые нормы. Поэтому жителям крупных городов он нужен еще до начала обнаружения симптомов, особенно если под вашими окнами ездят автомобили, а они, как известно, любят ездить везде, даже по газонам. Фильтр будет полезен тем, кто живет рядом с крупными объектами: торговыми центрами, промышленными предприятиями, стоянками и автосервисами.

Фильтр незаменим в офисах и домах, где проживают большие семьи, которым отлично знакома проблема волн вирусных заболеваний: когда один переболел простудой или гриппом, а потом все, кто с ним контактировал, по очереди уходят на больничный. Причина банальна и проста – в замкнутом пространстве все загрязнения «варятся», как в закрытом чугунке. Любой, кто проводит в таком пространстве некоторое время, непременно вдыхает в себя загрязнения. Даже проветривание принесет больше вреда, чем пользы, наполнив пространство дополнительным «мусором».

Фото Почему фильтр для воздуха — это не лишняя трата денег, а прибор, сохраняющий здоровье 3

Что делает очиститель воздуха

Большинство фильтров устроены примерно одинаково. Внутри корпуса располагается несколько вентиляторов, которые задувают воздух внутрь, он проходит через систему фильтрации, занимающую большую часть внутреннего пространства, и выдувается обратно. Степень очистки зависит от набора имеющихся фильтров. И чтобы усилить эффективность фильтрации, некоторые приборы, такие как пятиступенчатая система HomePure Zayn, укомплектованы сразу несколькими фильтрами. Каждый из них – ультрафиолетовый, HPP, электростатический, ультраплазменный – решает свою задачу, что в итоге позволяет очистить пространство от 99,8% вредных частиц, а также стерилизовать воздух, защитив обитателей дома или офиса от болезней, аллергенов и электромагнитного смога. Что касается HomePure Zayn, то оптимального результата он способен достичь в помещении площадью до 36 м2. А это в разы превышает среднюю эффективность большинства очистителей воздуха. Более того, недавно в линейке под этим брендом появился новый фильтр с усиленной защитой от коронавируса. Пятиступенчатая фильтрационная система придумана швейцарцами, произведена в Южной Корее, а также сертифицирована Европейским центром исследований аллергии. Такой фильтр сделает воздух в доме и офисе чистым и безопасным, защитит от аллергии и поможет при сезонных вспышках заболеваний, снижая шанс подхватить опасную «болячку».

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Диана Джафарова
журналист

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