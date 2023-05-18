Почему фильтр для воздуха — это не лишняя трата денег, а прибор, сохраняющий здоровье

Многие до сих пор считают, что очиститель воздуха – это баловство, излишняя трата денег и, в принципе, бесполезная вещь, которую в лучшем случае можно использовать, как декор в интерьере. Но почему-то однажды ухудшается общее самочувствие, одолевает аллергия, а витамины вдруг перестают работать. Эти довольно частые симптомы многие списывают на магнитные бури, энергетических вампиров и что-то в этом же духе, но никак не на грязный воздух в помещении, которым дышат практически круглые сутки. Насколько он может быть вредным, выясняем вместе с брендом HomePure Zayn.

Какие бывают загрязнения

Ученые подсчитали, что мы делаем более 21 тысячи вдохов каждый день, а в месяц – свыше 630 тысяч. Мы вдыхаем воздух у себя дома, в транспорте, на работе. Стоит ли говорить, что его качество оставляет желать лучшего? Пыль, бактерии, газы, грибки, пыльца растений, да еще и коронавирус, повергший в ужас весь мир некоторое время назад, – все это содержится в воздухе и неминуемо влияет на наше здоровье.

Улицы заполнены смогом, пылью, выхлопными газами, пыльцой растений, а также бактериями, которые разлетаются от чихания инфицированного человека. В нашей стране не принято носить маску в случае простуды, гриппа или другого инфекционного заболевания, чтобы защитить окружающих. Поэтому от уличного «мусора» спастись не так-то просто. Защищаться приходится от загрязнений воздуха внутри офисов и жилых помещений.

Во-первых, через открытые форточки с улицы попадают все те ужасы, о которых мы говорили выше. Во-вторых, в замкнутом пространстве буйным цветом расцветают грибки, плесень, пылевые клещи, а в воздухе летают чешуйки отмершей кожи человека, перхоть и шерсть животных. Все это – сильнейшие аллергены, которые способный вызвать аллергический ринит, неизбежно приводящий к астме. Более того, любая химия, современная мебель, одежда, обувь являются источником летучих соединений, которые тоже не приносят организму пользы. К уже перечисленному важно добавить вирусы и бактерии, среди которых по-прежнему с нами коронавирус.

Определить, что вашему воздуху давно требуется чистка, можно по таким признакам: наличие любых аллергических реакций, таких, как насморк, заложенность носа, отечность глаз после пробуждения, снижение работоспособности, повышенная усталость и утомляемость, плохой сон, частые вирусные заболевания. Очистить воздух не помешает, если в доме душная спертая атмосфера, если на горизонтальных поверхностях быстро и обильно появляется пыль, если на стенах и окнах образуется конденсат, а в помещении в целом повышена влажность.

Когда не обойтись без очистителя воздуха

Можно бесконечно долго списывать плохое самочувствие на магнитные бури, но такое состояние, к сожалению, будет только прогрессировать. Как понять, что уже пора обзавестись фильтром для очистки воздуха? Статистика показывает, что концентрация вредных веществ в городском воздухе уже давно превышает допустимые нормы. Поэтому жителям крупных городов он нужен еще до начала обнаружения симптомов, особенно если под вашими окнами ездят автомобили, а они, как известно, любят ездить везде, даже по газонам. Фильтр будет полезен тем, кто живет рядом с крупными объектами: торговыми центрами, промышленными предприятиями, стоянками и автосервисами.

Фильтр незаменим в офисах и домах, где проживают большие семьи, которым отлично знакома проблема волн вирусных заболеваний: когда один переболел простудой или гриппом, а потом все, кто с ним контактировал, по очереди уходят на больничный. Причина банальна и проста – в замкнутом пространстве все загрязнения «варятся», как в закрытом чугунке. Любой, кто проводит в таком пространстве некоторое время, непременно вдыхает в себя загрязнения. Даже проветривание принесет больше вреда, чем пользы, наполнив пространство дополнительным «мусором».

Что делает очиститель воздуха

Большинство фильтров устроены примерно одинаково. Внутри корпуса располагается несколько вентиляторов, которые задувают воздух внутрь, он проходит через систему фильтрации, занимающую большую часть внутреннего пространства, и выдувается обратно. Степень очистки зависит от набора имеющихся фильтров. И чтобы усилить эффективность фильтрации, некоторые приборы, такие как пятиступенчатая система HomePure Zayn, укомплектованы сразу несколькими фильтрами. Каждый из них – ультрафиолетовый, HPP, электростатический, ультраплазменный – решает свою задачу, что в итоге позволяет очистить пространство от 99,8% вредных частиц, а также стерилизовать воздух, защитив обитателей дома или офиса от болезней, аллергенов и электромагнитного смога. Что касается HomePure Zayn, то оптимального результата он способен достичь в помещении площадью до 36 м2. А это в разы превышает среднюю эффективность большинства очистителей воздуха. Более того, недавно в линейке под этим брендом появился новый фильтр с усиленной защитой от коронавируса. Пятиступенчатая фильтрационная система придумана швейцарцами, произведена в Южной Корее, а также сертифицирована Европейским центром исследований аллергии. Такой фильтр сделает воздух в доме и офисе чистым и безопасным, защитит от аллергии и поможет при сезонных вспышках заболеваний, снижая шанс подхватить опасную «болячку».