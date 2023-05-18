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общество

Под Новосибирском изготовили надгробие для Владимира Зеленского

Фото: группа "АСТ-54" в ВК

В Искитиме Новосибирской области изготовили надгробную плиту с фамилией президента Украины Владимира Зеленского.

В Новосибирской области изготовили надгробие с изображением фото и фамилии президента Украины Владимира Зеленского. Снимок с памятникам разлетелось по соцсетям и появилось в группе «АСТ-54» ВК.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни поддержали идею и посетовали, что на камне не выбита дата смерти лидера киевского режима. Другие, наоборот, обвинили авторов идеи в глупости.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский призвал НАТО к ударам по России.

#Новосибирская область #Искитим #могила #Зеленский
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