Под Новосибирском заведующая аптеки пойдет под суд за взятку в 67 тыс рублей

В Новосибирской области перед судом предстанет заведующая аптечным пунктом, которая обвиняется в получении взятки.

Заведующая аптечным пунктом в Убинском районе Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Речь идет о сумме в 67 тысяч рублей, которые частями поступали на банковский счет женшщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2021 год заведующая занималась закупкой лекарств и медицинских изделий для нужд больницы.

"Она получила взятку от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере около 67 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного общества в качестве основного поставщика товаров для нужд медицинской организации и заключении с ним договоров", — прокомментировали в следственном ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая вопреки требованиям законодательства о контрактной системе якобы проводила конкурентные процедуры для закупки лекарств и медицинских изделий для нужд больницы и предоставляла необходимую документацию руководству для заключения контрактов в интересах взяткодателя.

На время следствия на имущество женщины был наложен арест.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.