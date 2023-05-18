Предпринимательница из Новосибирской области пыталась незаконно провезти через границу более 6 млн рублей

Девушка из города Обь под Новосибирском пыталась незаконно провезти 6 млн рублей и 382 тысячи тенге из Казахстана.

Обской городской суд в Новосибирске вынес приговор по делу о контрабанде наличных денег. Директор коммерческой организации был обвинен в контрабанде наличных денежных средств в большом объеме. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в марте 2022 года подсудимая незаконно переместила через таможенную границу ЕАЭС более 6 миллионов рублей и 382 тысячи тенге из Казахстана, не задекларировав их. Эта сумма превышала разрешенный лимит на вывоз денег без уведомления таможенных органов в более чем 5 раз.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил директору штраф в размере более 466 тысяч рублей и конфисковал указанные денежные средства в пользу государства.

Однако приговор еще не вступил в законную силу.