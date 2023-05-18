«Пробежал 100 километров»: житель Новосибирска нашёл свою собаку по объявлению после ДТП на Алтае

Житель Новосибирска Амир Файзулин рассказал историю, как после ДТП потерял на границе с Монголией своего питомца – йоркширского терьера Локи: маленький пёсик пробежал под дождём за хозяином 100 километров, пока его не подобрали на Алтае.

В прошлом году Амир Файзулин поехал отдыхать к границе с Монголией. В поездку взял своего любимца – йоркширского терьера Локи. До Монголии путешественники так и не доехали, но наслаждались горными пейзажами, пока не перевернулся автомобиль.

«Мы с собакой жили в машине. На обратном пути уже я начал неудачно тормозить, и мы три раза перевернулись, собака вылетела из машины. Он убежал, я его долго искал, — рассказал Сиб.фм Амир Файзулин. – На месте я продал машину – у меня купили автомобиль, разбитый. Потом меня эвакуатор довёз до автобусной остановки, я сел на автобус и уехал в Новосибирск».

Уезжал Амир после отдыха с тяжёлым сердцем: друг Локи куда-то убежал и так и не вернулся. Мужчина попал в кардиологическое отделение, а когда вышел из больницы, решил во что бы то ни стало найти друга. Объявления он размещал в десятках групп в социальных сетях. Через некоторое время под постом откликнулась женщина.

100 километров в сторону дома

Наталья написала Амиру, что, кажется, Локи был обнаружен её семьёй. Собака бежала вдоль трассы, не обращая внимания на проливной дождь.

«Они его увидели и кое-как поймали, потому что он чужим не даётся. Они его отвезли в ветеринарную клинику, обследовали, вылечили, выходили, вымыли. Они его прозвали Марсом, — продолжает Амир. – А потом Наталье подружка сказала: кажется, его очень сильно ищут.... А я даже заговор делал: ставил воду около двери. Говорил: «Вернись к дому, вернись к квартире!»

В итоге Наталья позвонила Амиру и лично сообщила радостную новость, что Локи нашёлся. Женщина попросила скинуть фотографию йоркширского терьера – так удалось опознать Локи.

«У него был повреждён глаз – они его вылечили. Пока бежал – ел одну траву, а он пробежал километров 100, поэтому был исхудавший. Я говорю: «Отдадите его?» Она согласилась, мы с другом сели в этот же день и поехали, — рассказывает Амир Файзулин. – Когда приехали, он сразу меня узнал – запрыгнул на руки».

Наталья говорит, что Локи часто грустил без хозяина. Жительница Алтайского края и новосибирец договорились о том, что йоркширский терьер уедет в столицу Сибири на ПМЖ, но первого щенка из потомства путешественника отправят на Алтай.

«У меня у друга – сучка, жду, когда он скажет, чтобы свести их. Жду: девочек мало, а мальчиков много», — смеётся Амир Файзулин.

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