Прокурор Бердска возбудил дело после визита в Дом престарелых им. Калинина

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов под Новосибирском были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

17 мая прокурор Бердска Новосибирской области провел выездную проверку в городском Доме-интернате для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина. Он лично встретился в жильцами и коллективом учреждения, а также совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрел помещения на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщил портал «Бердск-онлайн».

Сотрудники надзорных органов проверили условия проживания, качество предоставляемых Домом престарелых услуг, организацию питания, систему хранение продуктов и пр.

В результате были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По словам помощника прокурора Ольги Ветровой, в учреждении были обнаружены следы течи на потолке в туалете, отсутствие одноразовых полотенец для рук и т.п.

По итогам проверки прокурор Бердска Аркадий Козлов внес представление руководителю учреждения. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле прокурора города.

Напомним, ранее стало известно, что бердский дом-интернат им. Калинина выплатит родным погибшего жильца более 2,5 млн рублей.