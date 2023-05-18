Пропавший в Новосибирской области 15-летний подросток ночевал в здании школы

Пропавшего в городе Обь под Новосибирском 15-летнего подростка нашли после ночёвки в школе.

В ночь на 18 мая в городе Обь под Новосибирском проводили поиски пропавшего 15-летнего подростка. Информация о его пропаже была опубликована в местных сообществах, так как школьник не вернулся домой.

Публикация содержала следующую информацию: "Пропал подросток 15 лет в районе 12 часов дня, город Обь. Был одет в серые джинсы, чёрную куртку, при себе имел чёрный рюкзак".

На следующее утро стало известно, что мальчик найден. Об этом сообщил близкий родственник юноши, ссылаясь на то, что его увидели в окне школы. Оказалось, что он провёл ночь там.

Родственники рады тому, что подросток найден, но не понимают, почему охранники школы не заметили его присутствия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске без вести пропала женщина с 11-летним сыном. Они покинули съёмную квартиру и не выходят на связь с апреля.