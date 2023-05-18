Прозрачные стены, стеклянный купол: репортаж из необычной школы в «Европейском береге»

В Новосибирске, в микрорайоне «Европейский берег», открыли новую и единственную школу. Там всё сделано по инновационным технологиям. Показываем здание снаружи и внутри!

Местные жители с нетерпением ждали открытия школы, ведь учебного заведения здесь не было – детей возили на занятия в соседние районы. Здание должно было распахнуть двери в сентябре 2023 года, но его сдали в эксплуатацию уже в мае – пошли навстречу родителям детей из начальной школы. Первые 300 ребят 1-4 класса закончат учебный год в новых стенах.

Школа №220 не похожа на другие. Главная задача проекта – формирование современной образовательной среды совместно с центром разработки образовательных систем «Умная школа». При этом школа муниципальная, построена на бюджетные деньги. Обучение в ней, естественно, бесплатное.

Но проект, начиная от архитектуры и заканчивая деталями оснащения вызывает восторг и удивление. Оказывается, за бюджетные деньги можно строить что-то, отличающееся от стандартных учебных зданий.

Школа в здание – конструкторе

Место для средней общеобразовательной школы №220 определили в генплане Новосибирска как общественно значимое пространство. Оно хорошо просматривается с разных точек и находится на перекрёстке двух главных улиц микрорайона.

Изначально здесь хотели построить традиционную школу, но застройщик предложил спроектировать необычное здание. Совместно с европейскими архитектурными бюро здесь возвели прямоугольной формы строение с минимальной площадью внешних фасадов и увеличенной полезной площадью в пересчёте на одного ребёнка.

Четыре фасада выходят на разные улицы. Окна здесь больше стандартных, благодаря чему больше естественного света попадает в классы, а вечером здание само превращается в источник света.

На крышу выходит стеклянный купол центрального атриума, а все технические коммуникации убраны внутрь здания, чтобы оно было красивым даже сверху.

Парты и прозрачные перегородки

Все классы кросс-функциональны, в каждом можно изучать разные предметы и в разных форматах. В помещениях – одиночные парты. Предполагается, что если во время занятий необходимо работать в группах, столы сдвинут и переформатируют класс под любой формат обучения.

По такому же принципу организован и атриум. Он стал альтернативой традиционному актовому залу. Обычно это помещение пустует большую часть времени, атриум же будет наполнен детьми постоянно – он служит и транзитной зоной, и местом для подготовки уроков и общения. В нём можно учиться и смотреть концерты.

Между классами – прозрачные перегородки – так образовательный процесс становится более открытым.

Спорт, IT или искусство – на выбор

В школе два спортзала: большой оборудован скалодромом, а в малом подарок от застройщика – мобильный планетарий. В школе спроектировано достаточно помещений, чтобы работать в режиме продлёнки, в ней будут организованы детские летние лагеря по разным направлениям, дополнительные занятия, творческие мастерские.

Всего здесь порядка 10 таких пространств: экспериментаниум, музыкальный класс, мастерская живописи с зоной гончарного искусства, многопрофильная мастерская современного домоводства, мастерская для технического творчества, мастерская дизайна и художественного моделирования, проектный офис технологического кластера, лаборатория окружающего мира. А для занятий по IT есть кабинеты робототехники, конструирования, программирования микропроцессорных устройств и работы с нейроинтерфейсами.

Вместо библиотеки архитекторы предложили медиакластер. Здесь книги располагаются в открытом доступе.

Мягкие зоны располагают к неспешному изучению, в медиакластере есть и укромные уголки, где с книгой можно провести несколько часов.

Здесь же спроектирована комната для записи подкастов с шумоизоляцией.

В учительскую больше не страшно заходить ни ребёнку, ни его родителям. Даже если вызвали к директору, общение будет проходить в комфортной обстановке и без стресса.

На фото: учительская

Отдельное пространство предусмотрено для отдыха учителей. Тут можно и перекусить, и расслабиться в мягком кресле, и провести мозговой штурм в небольшом и уютном кабинете за закрытыми дверями.

На фото: кабинет для мозгового штурма.

В школе лучше, чем во дворе

Во дворе учебного заведения предусмотрены всевозможные пространства для игр и развлечений.

Вокруг – площадки для отдыха с модульными павильонами, воркаут и зона активной игры с горками, батутами, балансирами и лазалками.

А спортивная площадка с полем для игр с мячом одновременно служит амфитеатром и лабораторией под открытым небом для старших классов.

Красоту пространству придают хвойные деревья, их привезли из Германии и высадили уже взрослыми, а в тёплые дни ученики смогут в школьном огороде выращивать зелень и овощи, обедать на открытой террасе и изучать растения.