Пушистый маникюр: как правильно стричь когти коту

Обрезание когтей у котов – это важный процесс, который помогает сохранить здоровье и комфорт животного, а также защитить мебель и другие предметы в доме от повреждений. Но как правильно обрезать когти коту, чтобы не навредить ему и не вызвать болевых ощущений?

Подготовьтесь

Вам понадобится специальный инструмент – когтерезы для животных. Также стоит купить лак для остановки кровотечения, на случай если вы случайно порежете кровеносную сосудистую часть когтя.

Выберете правильное время

Лучше всего это делать после того, как кот прогулялся или поиграл, когда он устал и спокоен. Никогда не обрезайте когти во время игры или беготни по дому.

Найдите удобную позицию

Лучше всего стричь когти на столе или другой поверхности, на которой вы можете удобно работать. Коту нужно обеспечить комфортную позицию, чтобы он не мог убежать или сопротивляться.

Зафиксируйте лапу котика

Необходимо аккуратно зафиксировать лапу кота и осторожно обрезать когти. Важно не обстричь когти слишком коротко, чтобы не повредить кровеносную сосудистую часть, которая находится внутри когтя. Если вы случайно порезали её, немедленно нанесите на ранку лак для остановки кровотечения.

Похвалите пушистика

Например, дайте ему лакомство. Это поможет питомцу ассоциировать процесс обрезания когтей с чем-то приятным и облегчит следующий раз.

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.