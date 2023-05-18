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общество

Россиянам рассказали о законных сроках отключения горячей воды

Freepik, authors: VladimirGerasimov7

Отключать горячую воду нельзя более чем на 14 дней.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева объяснила, что сроки отключения горячей воды не должны превышать 14 дней. Об этом пишет RT.

Парламентарий отметила, если начисления за пользование горячей водой в период её отключения продолжаются, необходимо обратиться в управляющую компанию или в теплоснабжающую организацию.

«Если вы понимаете, что у вас сроки отключения горячей воды превышены, то также можно обращаться в жилищную инспекцию. Но в целом, если никаких сверхординарных работ нет, нужно всё сделать за две недели», — резюмировала депутат.

Напомним, российские студенты могут получить скидку 50% на оплату услуг ЖКУ.

#ЖКХ #Госдума #депутат #отключения #горячая вода
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Дарья Бочкун
журналист

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