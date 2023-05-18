Россиянам рассказали о законных сроках отключения горячей воды

Отключать горячую воду нельзя более чем на 14 дней.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева объяснила, что сроки отключения горячей воды не должны превышать 14 дней. Об этом пишет RT.

Парламентарий отметила, если начисления за пользование горячей водой в период её отключения продолжаются, необходимо обратиться в управляющую компанию или в теплоснабжающую организацию.

«Если вы понимаете, что у вас сроки отключения горячей воды превышены, то также можно обращаться в жилищную инспекцию. Но в целом, если никаких сверхординарных работ нет, нужно всё сделать за две недели», — резюмировала депутат.

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