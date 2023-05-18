Сказочное везение: новолуние в мае 2023 года изменит жизнь трех знаков Зодиака

Самые яркие фазы Луны, такие как грядущее майское Новолуние, чаще всего ощущаются многими людьми, как полнейшая путаница в голове и в душе, которая может привести к обидным последствиям. Однако представителям трёх знаков Зодиакального круга в это Полнолуние просто сказочно повезёт.

Астрологи назвали нынешнее Полнолуние судьбоносным. Случится оно в ближайшую пятницу, 19-го мая и подарит редкий шанс начать жизнь с чистого листа людям, рождённым под тремя Созвездиями.

ОВЕН

Представителям этого зодиакального созвездия, в отличие от других знаков зодиака, майское полнолуние принесёт ощущение полного обновления. Словно сами по себе из неоткуда, в их головах возникнут мысли о новых глобальных целях, а пути их достижения откроются без усилий, как по мановению лунной волшебной палочки. За короткий период времени Овны достигнут больших высот в карьере, бизнесе и, конечно, в личных отношениях, которые выйдут на новый качественный уровень.

ТЕЛЕЦ

А вот представители этого знака зодиакального круга обретут долгожданное внутреннее спокойствие и гармонию, которых им так не хватало в последние непростые месяцы. Изменившаяся жизнь наконец-то перестанет хлестать через края и обретёт свое стабильное русло. А это, в свою очередь, поможет Тельцам открыться всему новому и снимет страх перед туманным будущим. Луна обещает помочь им, только потребует взамен чёткого плана действий, а также следования своей интуиции и здравому смыслу.

ЛЕВ

Для представителей огненной стихии полнолуние откроет новые карьерные возможности и придаст импульс к совершенствованию профессиональных навыков и умений. 19 мая – хороший день для изучения нового хобби и через его призму свежего взгляда на собственную жизнь. Многое может проясниться в судьбе Львов в это майское полнолуние. Ночное светило сулит поставить перед ними новые жизненные и непростые задачи, однако Львы справятся и с этим, благодаря встроенному неистребимому оптимизму и жизнелюбию.