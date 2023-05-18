Уйти или остаться: стоит ли продолжать обучение в школе после 9 классов - «за» и «против»

Близится пора выпускных экзаменов. Подавляющее большинство девятиклассников задумывается о дальнейшем пути, оказавшись в состоянии сложного выбора перед студенчеством и школой. Экспертные аргументы, а также плюсы и минусы раннего ухода из стен средней школы читайте ниже.

Мало кто из 16-летних подростков, закончивших 9 классов средней школы, способен самостоятельно сделать достаточно взрослый выбор и пересечь ключевой рубеж в жизни любого школьника. Для принятия взвешенного решения эксперты советуют изучить заранее все плюсы и минусы обучения в школе и колледжах России после 9-го класса.

Из значительных плюсов обучения в колледже основным является скорое начало самостоятельной трудовой деятельности и первые заработанные деньги (пока сверстники заканчивают школу, у студентов колледжей в руках уже есть рабочая специальность).

Вторым аргументом в пользу студенчества после 9-ти классов является быстрое взросление, особенно в случаях, когда бывший школьник уезжает учиться в другой город. Кстати, иногородним в колледжах и техникумах предоставляется место в общежитие в первую очередь.

Третьим немаловажным бонусом эксперты в области профориентации справедливо считают поблажки при поступлении в ВУЗ:

· возможность учиться по сокращенной программе;

· зачисление без вступительных экзаменов;

· лояльное отношение преподавателей;

· моральная готовность к повышенным институтским нагрузкам (тяжелый график, долгие пары, первые сессии, психологическое напряжение).

Четвертый и самый убойный аргумент в пользу обучения в колледже после 9 классов – трудоустройство сразу после выпуска.

С другой стороны, эксперты честно заявляют и о минусах раннего ухода из школы:

· повышенная и совсем не школьная учебная нагрузка;

· сессия вместе школьных четвертей;

· сложная адаптация (не все морально готовы жить вне семьи);

· строгая дисциплина и спрос, как с взрослого человека;

· плохая репутация колледжей;

· дополнительные материальные расходы для родителей, связанные с проживанием ребенка вне семьи.

Железобетонными причинами продолжить обучение в школе могут стать:

1. Получить целевое направление на обучение в ВУЗ

2. Поступать в ВУЗ можно в разных городах.

3. Четкое понимание, в какую профессию хочет пойти выпускник.

4. Готовность заниматься с репетитором.

5. 5. Отсутствие страха перед ЕГЭ.