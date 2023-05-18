Уйти или остаться: стоит ли продолжать обучение в школе после 9 классов - «за» и «против»

Близится пора выпускных экзаменов. Подавляющее большинство девятиклассников задумывается о дальнейшем пути, оказавшись в состоянии сложного выбора перед студенчеством и школой. Экспертные аргументы, а также плюсы и минусы раннего ухода из стен средней школы читайте ниже.
Мало кто из 16-летних подростков, закончивших 9 классов средней школы, способен самостоятельно сделать достаточно взрослый выбор и пересечь ключевой рубеж в жизни любого школьника. Для принятия взвешенного решения эксперты советуют изучить заранее все плюсы и минусы обучения в школе и колледжах России после 9-го класса.
Из значительных плюсов обучения в колледже основным является скорое начало самостоятельной трудовой деятельности и первые заработанные деньги (пока сверстники заканчивают школу, у студентов колледжей в руках уже есть рабочая специальность).
Вторым аргументом в пользу студенчества после 9-ти классов является быстрое взросление, особенно в случаях, когда бывший школьник уезжает учиться в другой город. Кстати, иногородним в колледжах и техникумах предоставляется место в общежитие в первую очередь.
Третьим немаловажным бонусом эксперты в области профориентации справедливо считают поблажки при поступлении в ВУЗ:
· возможность учиться по сокращенной программе;
· зачисление без вступительных экзаменов;
· лояльное отношение преподавателей;
· моральная готовность к повышенным институтским нагрузкам (тяжелый график, долгие пары, первые сессии, психологическое напряжение).
Четвертый и самый убойный аргумент в пользу обучения в колледже после 9 классов – трудоустройство сразу после выпуска.
С другой стороны, эксперты честно заявляют и о минусах раннего ухода из школы:
· повышенная и совсем не школьная учебная нагрузка;
· сессия вместе школьных четвертей;
· сложная адаптация (не все морально готовы жить вне семьи);
· строгая дисциплина и спрос, как с взрослого человека;
· плохая репутация колледжей;
· дополнительные материальные расходы для родителей, связанные с проживанием ребенка вне семьи.
Железобетонными причинами продолжить обучение в школе могут стать:
1. Получить целевое направление на обучение в ВУЗ
2. Поступать в ВУЗ можно в разных городах.
3. Четкое понимание, в какую профессию хочет пойти выпускник.
4. Готовность заниматься с репетитором.
5. 5. Отсутствие страха перед ЕГЭ.