В двух районах Новосибирска установят дорожные камеры за 20,4 млн рублей

На двух перекрёстках в Новосибирске установят новые дорожные камеры.

В Заельцовском и Калининском районах города Новосибирска планируется установить камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения, и в настоящее время идет поиск подрядчика для этого проекта. Согласно информации на сайте госзакупок, предлагается оплата подрядчику в размере 20,4 млн рублей.

Камеры планируется установить на перекрестке улиц Холодильной и Дуси Ковальчук, а также на пересечении улиц Фадеева, Окружной и Рекордного переулка. Они будут использоваться для обнаружения частых нарушений ПДД, таких как проезд на красный свет, вождение без пристегнутых ремней безопасности, остановка за стоп-линией, превышение скорости и неправильные повороты налево.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 мая. Установка камер должна быть завершена в течение 40 дней.