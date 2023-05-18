В Ленобласти видеоловушка засняла семейство из восьми поросят

Кабаниху и восемь ее детенышей заметили в лесу Всеволожского района.

Большая семья диких свиней обитает в лесу во Всеволожском районе Ленинаградской области. На кадры видеоловушки попала мать-кабаниха и восемь полосатых детенышей, пишет online47.

Умиляющими кадрами поделился биолог и автор «Каждой твари по паре» Павел Глазков. На видео заметно, что кабаниха куда-то уверенно двигается вперед, а малыши едва поспевают за ней.

«Интересно, что у каждого поросенка свой строго индивидуальный материнский сосок, к которому он старается не допускать голодных собратьев», — заметил биолог.

Напомним, весеннее тепло окончательно пробудило гадюк в Ленобласти.