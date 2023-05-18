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общество

В Новосибирске автомобиль перевернулся после ДТП на Мочищенском шоссе

Фото: АСТ-54

В результате аварии машина перевернулась в Новосибирске.

В Новосибирске произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на Мочищенском шоссе. Очевидцы сообщили о происшествии, и видео с места аварии было опубликовано в группе "АСТ-54". Инцидент произошел днем в четверг, 18 мая, возле автозаправочной станции.

По словам автора поста, кроссовер Infiniti столкнулся с Toyota Sprinter Carib, в результате чего универсал перевернулся и оказался на крыше. Информация о пострадавших пока отсутствует.

На Мочищенском шоссе образовалась пробка из-за этого инцидента, что привело к затруднениям в движении на данном участке, по данным портала 2ГИС. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для проведения необходимых мероприятий и выяснения обстоятельств аварии.

Напомним, сегодня под Новосибирском возбудили уголовное дело после гибели ребёнка под поездом.

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Александр Борисов
журналист

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