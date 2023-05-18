В Новосибирске до 15 августа закрыли проезд по одной улиц в Заельцовском районе

В Новосибирске 18 августа изменилась схема движения маршрутки № 87.

В Новосибирске с 18 мая по 15 августа будет закрыт проезд по ул. Дачная, от здания № 40/1 до здания № 21/2, в Заельцовском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Запрещение проезда вызвано проведением реконструкции тепломагистрали на этом участке. На период выполнения ремонтных работы маршрутное такси № 87 будет двигаться по новой схеме:

- «Пос. Клюквенный — Ботанический ж/м» в прямом направлении — по утвержденной схеме;

- в обратном направлении — на участке от ул. Жуковского до площади им. Калинина: ул. Северная, ул. Дачная, ул. Дмитрия Донского, Красный проспект, площадь им. Калинина, далее — по действующей схеме.

Объезд будет производиться по автомобильным дорогам общего пользования.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Новосибирске было введено ограничение движения по улице Кубовая.