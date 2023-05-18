В Новосибирске к 20 июня установят памятник Николаю Чудотворцу

В Новосибирске памятник Николаю Чудотворцу установят рядом с Вознесенским кафедральным собором.

В Новосибирске МАУ «Горзеленхоз» заключил муниципальные контракты на установку памятника Николаю Чудотворцу. Все работы должны быть завершены к 20 июня. Об этом сообщил телеграмм-канал мэрии Новосибирска.

Фигура святого Николая Угодника появится на участке между цирком и Вознесенским собором, в створе лестницы к Нарымскому скверу. В дальнейшем этот участок будет благоустроен и станет продолжением Нарымского сквера.

Автор скульптуры Сергей Исаков работал над ее созданием около 6 месяцев. Общая высота памятника составит почти 6 метров.

Напомним, открытие памятника Николаю Чудотворцу состоится в день празднования 130-летия Новосибирска.

Стоит отметить, что памятников Николаю Чудотворцу в России уже достаточно много. К примеру, 16 мая еще один памятник этому святому начали устанавливать в Барнауле. Памятники Николаю Чудотворцу есть так же в Калининграде, Перми, Петропавловске-Камчатском, Кисловодске и других городах России.