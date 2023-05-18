В Новосибирске многодетный контрактник получил три года условно за самоволку в новогодние праздники

В Новосибирске военный гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему за самовольное оставление части.

В Новосибирске военный гарнизонный суд закончил рассмотрение дела в отношении военнослужащего по контракту из Томской области, который 27 декабря прошлого года самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, боец самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части и уехал домой, в Томскую область. 15 января 2023 года он добровольно и самостоятельно вернулся к месту прохождения воинской службы.

В качестве причины своего поступка военнослужащий назвал четверых детей и беременность супруги.

В итоге его признали виновным по статье «Самовольное оставление части, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в период мобилизации» (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил бойца к 3 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске военный суд выписал рядовому штраф в 15 тысяч рублей за избиение сослуживца.