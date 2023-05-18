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общество

В Новосибирске мужчина с зонтом упал с 8 этажа на Родниках

Фото: группа "АСТ-54" в ВК, коллаж Сиб.фм

В Новосибирске мужчина на глазах сотрудника полиции упал с балкона 8 этажа жилого дома.

В Новосибирске 18 мая на балконе 8-этажного жилого дома на улице Мясниковой, 30, в микрорайоне Родники, прохожие заметили мужчину с зонтом, который сидел на ограждении. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в ВК.

Через несколько минут он упал вниз.

На месте происшествия работали полиция и «скорая помощь».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прохожие нашли тело девочки возле многоэтажного дома.

#Новосибирская область #суицид
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