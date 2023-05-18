В Новосибирске остановку "Институт горного дела" предложили переименовать в честь ночного клуба

Депутат горсовета Ростислав Антонов раскритиковал появление в Новосибирске остановки «IRISKI» вместо «Института горного дела»: этот вопрос в ближайшее время должна рассмотреть комиссия по наименованиям.

Ростислав Антонов с удивлением для себя узнал, что комиссия по наименованиям, в которую он входит, в ближайшее время должна рассмотреть вопрос о переименовании остановки «Институт горного дела» в «IRISKI» — вопрос значится в повестке под номером 4. Это чрезвычайно возмутило народного избранника.

«Хозяева заведения, посчитали, что весомость их IRISok выше для города, чем Института Горного дела, — возмущается Ростислав Антонов. – В рекламе заведения сказано: "Шоу бар IRISKI — это место, в котором семь прекрасных девушек создают незабываемое шоу на барной стойке". Как там у Маяковского: Кто более матери-истории ценен?»

Далее фантазия разыгралась и у депутата горсовета: он предложил и другие более «нелепые» переименования.

«Предлагаю отказаться от всяких полумер. Например, в районе площади Ленина трудится коллектив ООО "Не слипнется", под вывеской Шоколадный гастробар "Please, Don't Stick", — продолжает Ростислав Антонов. – Почему бы не переименовать площадь Ленина в честь такого значимого заведения? Представляете, какими бы красками расцвёл наш город. Надо тебе в мэрию – выходишь на остановке "Неслипочной", надо в департамент строительства и архитектуры – выходишь на остановке «IRISki».



Конечно же, депутат горсовета иронизирует на этот счёт, но добавляет, что в городе Новосибирске и так мало названий, которые отражают вклад известных новосибирцев в развитие родного города и страны в целом.

А если серьезно, то конечно, городские имена это то, что останется в топонимике города на десятилетия, а иногда и больше. И относиться к ним нужно не с позиции коммерческой выгоды, а с позиций интересов жителей и сохранения истории нашего города.

«Это, безусловно, надо менять»,

- резюмирует Ростислав Антонов.

Напомним, после майских праздников депутат вернулся из зоны СВО, где помогал в городе Шахтёрск открывать пункт временного размещения, и привёз оттуда 400 саженцев можжевельника и реликтовых Гингко, которые намерен высадить на улице Ленина.